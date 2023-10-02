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Сегодня, 19:04

Курбатова переизбрали главой Федерации легкой атлетики Москвы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Действующий председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов переизбран на этот пост.

«Курбатов был переизбран в результате тайного голосования большинством голосов», — приводит заявление делегата отчетной конференции организации ТАСС.

Курбатов является председателем Федерации легкой атлетики Москвы с 2019 года. Он также возглавлял организацию с 1998 по 2011 год и занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики в 2000-2004 и 2008-2015 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/18892593
легкая атлетика
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