Курбатова переизбрали главой Федерации легкой атлетики Москвы

Действующий председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов переизбран на этот пост.

«Курбатов был переизбран в результате тайного голосования большинством голосов», — приводит заявление делегата отчетной конференции организации ТАСС.

Курбатов является председателем Федерации легкой атлетики Москвы с 2019 года. Он также возглавлял организацию с 1998 по 2011 год и занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики в 2000-2004 и 2008-2015 годах.