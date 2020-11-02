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Допинг

Информатор ВАДА Юлия Степанова: «В России нас убьют и скажут, что это несчастный случай»

19:43
Юлия и Виталий Степановы. Фото Reuters
Юлия и Виталий Степановы. Фото Reuters
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Бывшая российская легкоатлетка Юлия Степанова дала понять, что не планирует возвращаться в Россию, потому что опасается за свою жизнь. Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов стали информаторами ВАДА в деле о допинге в российской легкой атлетике.

— Подруга спросила меня: «Если ты вернешься в Россию, что с тобой произойдет?» Я ответила, что нас, вероятно, убьют и скажут, что это несчастный случай, — цитирует Evening Standard Степанову. — Подруга спросила: «А не могут ли они вас убить здесь, в Америке?» Я ответила, что если нас убьют здесь, американцы расследуют дело, и весь мир узнает правду. Но если нас убьют в России и расследовать дело будут русские, то они просто скажут, что это несчастный случай.

Я не чувствую себя героем. Я просто рада, что говорю правду и не несу на себе груз лжи.

Смогла ли Россия очиститься? Мы не знаем. Тяжело изменить ментальность. Мошенничество в русском менталитете.

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