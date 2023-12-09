Губерниев связал решение Сидоровой завершить карьеру с поведением World Athletics по поводу отстранения российских спортсменов

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завершила карьеру.

«Безусловно, это решение совпало с тем, что сказал лорд Коу. Я думаю, что Анжелика будет не последней, кто завершит карьеру, потому что World Athletics, очевидно, русофобская организация. Если МОК хоть как-то приоткрывает калитку, то World Athletics ее закрывает. Сложно представить в мире более яростного русофоба, чем лорд Коу, который звездой стал в Москве в 1980 году, а сейчас он делает то, что он делает. Они продолжают свою линию, но мы не сломаемся. Мы будем проводить соревнования внутри, мы будем все равно рассказывать, убеждать всех. Мы большая спортивная и легкоатлетическая страна, в частности, поэтому надо продолжать идти вперед. Анжелика Сидорова — талантливая, красивая, реализовывает себя не только как спортсменка, но и как женщина, как мама. Пожелаем ей всяческих удач», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

8 декабря президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что спортсмены из России не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

32-летняя Сидорова — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года.