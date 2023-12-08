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Сегодня, 21:14

Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Российские легкоатлеты не поедут на Олимпиаду в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что спортсмены из России не примут участия в Олимпийских играх в Париже, сообщает РИА Новости.

Глава World Athletics отметил, что позиция организации по допуску россиян не изменилась.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», — сказал Коу на заседании совета World Athletics в Монако.

По словам Коу, организация не испытывает давления в связи с решением Международного олимпийского комитета о допуске россиян и белорусов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях. Также не пройдут допуск атлеты и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Допущенные к Играм российские спортсмены будут обязаны подписать обновленные условия участия в соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231208/legkaya_atletika-1914725472.html
Олимпиада
Себастьян Коу
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