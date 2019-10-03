Сергей Клевцов: «Возможно, Холлоуэй супер талант, не знаю»

Наставник Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в интервью «СЭ» отметил, что оценивать Гранта Холлоуэя стоит чуть позже. Американец опередил Шубенкова на чемпионате мира.

— Американца Холлоуэя называют супер талантливым. Вы согласны?

— Это как дедушка в анекдоте, который приходит к врачу и говорит: «Мне 75 лет, а с девушками проблемы. Моему соседу 80, и он говорит, что у него регулярно». «Так и вы говорите», — отвечает врач. Давайте посмотрим на этого американца чуть попозже. Кто у нас из барьеристов последние восемь лет входит в мировую пятерку?

— Только Шубенков.

— Вот именно. Давайте посмотрим, что будет с Холлоуэем немного позже. Возможно, он супер талант, не знаю. Но по одному сезону нельзя судить. Они появляются, как грибы в дождливую погоду. Американец молодец, конечно: пробежал 12.98 на студенческих соревнованиях, выиграл чемпионат мира. 13.10 — это быстро. Но в прошлом году, если помните, у Шубенкова было четыре забега из 13 секунд и лучший результат 12.92. Когда он так пробежит, тогда поговорим. (Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)