Голландка Сифан Хассан завоевала второе золото ЧМ--2019
21:27
Сифан Хассан завоевала золото чемпионата мира-2019 в беге на 1500 м. Для представительницы Голландии это второе золото турнира — ранее она первенствовала на 10 000 м.
Серебро взяла Фейт Кипьегон из Кении, бронзу — Гудаф Цегай из Эфиопии.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
1500 м
Финал
1. Сифан Хассан (Голландия) — 3.51,95
2. Фейт Кипьегон (Кения) — 3.54,22
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 3.54,38
4. Шелби Хулихан (США) — 3.54,99
5. Лаура Мьюр (Великобритания) — 3.55,76
6. Габриэла Дебуа-Стэффорд (Канада) — 3.56,12