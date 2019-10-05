Голландка Сифан Хассан завоевала второе золото ЧМ--2019

Сифан Хассан завоевала золото чемпионата мира-2019 в беге на 1500 м. Для представительницы Голландии это второе золото турнира — ранее она первенствовала на 10 000 м.

Серебро взяла Фейт Кипьегон из Кении, бронзу — Гудаф Цегай из Эфиопии.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

1500 м

Финал

1. Сифан Хассан (Голландия) — 3.51,95

2. Фейт Кипьегон (Кения) — 3.54,22

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 3.54,38

4. Шелби Хулихан (США) — 3.54,99

5. Лаура Мьюр (Великобритания) — 3.55,76

6. Габриэла Дебуа-Стэффорд (Канада) — 3.56,12