Американка Мухаммад стала чемпионкой мира на 400 м с барьерами, побив собственный мировой рекорд
21:47
Американка Далайла Мухаммад стала чемпионкой мира в беге на 400 м с барьерами. Она пробежала дистанцию за 52,16, побив собственный мировой рекорд, составлявший 52,20.
Серебро взяла ее соотечественница Сидни Маклафлин (52,23). Бронза — у ямайки Рушель Клейтон (53,74).
Все три медалистки показали свои лучшие результаты в карьере.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
400 м с/б
Финал
1. Далайла Мухаммад (США) — 52,16
2. Сидни Маклаглин (США) — 52,23
3. Рушель Клейтон (Ямайка) — 53,74
4. Леа Шпрюнгер (Швейцария) — 54,06
5. Сюзана Гейнова (Чехия) — 54,23
6. Эшли Спенсер (США) — 54,45
7. Анна Рыжикова (Украина) — 54,45
8. Сейдж Уотсон (Канада) — 54,82
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