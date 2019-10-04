Американка Мухаммад стала чемпионкой мира на 400 м с барьерами, побив собственный мировой рекорд

Американка Далайла Мухаммад стала чемпионкой мира в беге на 400 м с барьерами. Она пробежала дистанцию за 52,16, побив собственный мировой рекорд, составлявший 52,20.

Серебро взяла ее соотечественница Сидни Маклафлин (52,23). Бронза — у ямайки Рушель Клейтон (53,74).

Все три медалистки показали свои лучшие результаты в карьере.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

400 м с/б

Финал

1. Далайла Мухаммад (США) — 52,16

2. Сидни Маклаглин (США) — 52,23

3. Рушель Клейтон (Ямайка) — 53,74

4. Леа Шпрюнгер (Швейцария) — 54,06

5. Сюзана Гейнова (Чехия) — 54,23

6. Эшли Спенсер (США) — 54,45

7. Анна Рыжикова (Украина) — 54,45

8. Сейдж Уотсон (Канада) — 54,82