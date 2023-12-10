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Сегодня, 20:15

Сборная России по спортивной гимнастике не будет выступать на этапах Кубка мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Фото AFP

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что россияне не будут выступать на этапах Кубка мира, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит условия допуска.

«Мы не даем согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований. Они предлагают нам практически отказаться от своей страны. Не знаю, что должно случиться, чтобы они поменяли условия. Осталось только три этапа Кубка мира, на которые мы в данных условиях не поедем», — приводит слова тренера Матч ТВ.

Ранее Родионенко высказалась о критерииях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Этапы Кубка мира по спортивной гимнастике пройдут c февраля по март 2024 года в Египте, Германии, Катаре и Азербайджане.

19 июля 2023 года исполком FIG принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска спортсменов из России до участия в международных соревнованиях. Согласно им, выступать на турнирах смогут только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связей с вооруженными силами. В частности, на предмет поддержки СВО будут проверять соцсети спортсменов.

Помимо этого, на форме гимнастов не должно быть национальной символики, а участие в командных дисциплинах запрещено.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа2024 года.

Спортивная гимнастика
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