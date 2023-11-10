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Сегодня, 22:05

Международная федерация гимнастики опубликовала критерии допуска россиян

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Карина Киреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

Как сообщает РИА «Новости Спорт», принять участие в соревнованиях под нейтральным статусом могут только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связей с вооруженными силами. В частности, на предмет поддержки СВО будут проверять соцсети спортсменов.

Помимо этого, на форме гимнастов не должно быть национальной символики. Кроме того, участие в командных дисциплинах будет запрещено.

Что касается состава национальных команд, то помимо спортсменов допуск получит лишь глава делегации, тренер, врач и физиотерапевт.

Гимнасты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года. В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов.

Источник: РИА
Спортивная гимнастика
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