Нагорный может завершить карьеру в 2024 году

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Возможно, завершу карьеру в этом году», — приводит слова Нагорного ТАСС.

27-летний Нагорный на Олимпийских играх в Токио завоевал золото в командных соревнованиях, выиграл бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине. В его активе также серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в команде и три победы на чемпионате мира 2019 года.