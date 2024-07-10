Олимпийский чемпион Белявский не выступит на Кубке России в Новосибирске

Олимпийский чемпион в командном первенстве Давид Белявский сообщил, что не примет участие на Кубке России в Новосибирске, который пройдет с 29 июля по 5 августа.

«1 сентября моя дочь в первый раз пойдет в школу, и я принял решение сейчас как можно больше времени проводить со своей семьей. Мы давно обещали дочери свозить ее в Диснейленд, поэтому планируем до конца лета съездить в Китай.

Андрей Федорович Родионенко мое решение пропустить Кубок России принял спокойно. Он всегда мне говорил: «Семья — это самое важное», — приводит слова Белявского ТАСС.

Российские гимнасты пропустят Игры-2024 в Париже из-за отказа выступать на квалификационных стартах в нейтральном статусе.