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Сегодня, 18:57

Далалоян пропустит Кубок России в Новосибирске

Руслан Минаев
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Артур Далалоян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гимнаст Артур Далалоян пропустит Кубок России по спортивной гимнастике, который пройдет с 31 июля по 4 августа в Новосибирске.

«Кубок России пропускаю, к сожалению. Эти полгода были очень сложные, буквально на износ, и надо бы восстановиться», — ответил спортсмен на вопрос в соцсети.

В июне Далалоян стал серебряным призером соревнований на кольцах на Играх БРИКС в Казани.

В июле стало известно, что спортсмен получил 500 тысяч рублей компенсации от Олимпийского комитета России (ОКР) за недопуск к Олимпийским играм в Париже.

Артур Далалоян
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