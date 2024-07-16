Далалоян пропустит Кубок России в Новосибирске

Гимнаст Артур Далалоян пропустит Кубок России по спортивной гимнастике, который пройдет с 31 июля по 4 августа в Новосибирске.

«Кубок России пропускаю, к сожалению. Эти полгода были очень сложные, буквально на износ, и надо бы восстановиться», — ответил спортсмен на вопрос в соцсети.

В июне Далалоян стал серебряным призером соревнований на кольцах на Играх БРИКС в Казани.

В июле стало известно, что спортсмен получил 500 тысяч рублей компенсации от Олимпийского комитета России (ОКР) за недопуск к Олимпийским играм в Париже.