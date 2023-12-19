Мельникова — о разнице зарплат с футболистами: «Обидно. Они тренируются 3-4 часа, а мы — 7-8»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос, насколько справедливо, что футболисты в России получают в десятки раз больше, чем гимнасты, хотя не добиваясь особых успехов на международной арене.

«Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа 3-4, а гимнасты, например, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Ранее 23-летняя гимнастка рассказала, что не видит себя в отношениях с футболистом, так как у них сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика. Мельникова является болельщицей «Спартака» и регулярно посещает матчи красно-белых.

Мельникова — олимпийская чемпионка-2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье-2021, бронзовый призер Игр-2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года и четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).