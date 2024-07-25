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Сегодня, 11:04

Гимнастка Мустафина вошла в топ лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN

Виктория Кравченко
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Алия Мустафина.
Фото Getty Images

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в список лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN. Девушка заняла 13-е место.

Первый в рейтинге стал американский пловец Майкл Фелпс.

Топ-10 лучших олимпийцев по версии ESPN:

1. Майкл Фелпс (США, плавание).

2. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика).

3. Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика).

4. Кэти Ледеки (США, плавание).

5. Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи).

6. Эллисон Феликс (США, лёгкая атлетика).

7. Шон Уайт (США, сноуборд).

8. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, лёгкая атлетика).

9. Кохей Учимура (Япония, спортивная гимнастика).

10. Юдзуру Ханю (Япония, фигурное катание).

...

13. Алия Мустафина (Россия, спортивная гимнастика).

29-летняя Мустафина, помимо двух побед в Олимпийских играх, пять раз становилась призером Олимпиады, трижды выигрывала чемпионат мира и побеждала в пяти чемпионатах Европы. Она завершила карьеру в 2021 году и стала тренером женской молодежной сборной России.

Алия Мустафина
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