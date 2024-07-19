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Париж-2024

Сегодня, 09:59

Японская гимнастка пропустит Олимпиаду в Париже из-за курения и употребления алкоголя

Алина Савинова
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Секо Мията.
Фото Global Look Press

Японская ассоциация гимнастики (JGA) приняла решение отстранить капитана женской сборной по спортивной гимнастике Секо Мияту от участия в Олимпийских играх-2024 после признания в курении и употреблении алкоголя, сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление организации.

Из-за расследования 19-летняя Мияту не присутствовала в среду на тренировках национальной команды, которые проходят в Монако. JGA признала, что гимнастка нарушила кодекс поведения спортсменов.

Мията становилась бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике. В 2022 году она выиграла два серебра и одну бронзу на чемпионате Азии.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Спортивная гимнастика
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