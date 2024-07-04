Чемпион России сравнил BMX-фристайл с фигурным катанием: «Нужно выбрать набор элементов с холодной головой»

Чемпион России в BMX-фристайле Никита Фоминов в интервью «СЭ» после победы в турнире в Казани сравнил свой вид спорта с фигурным катанием и спортивной гимнастикой.

«BMX только со стороны выглядит как нечто непонятное и далекое, людям сложно пока воспринимать его как спорт. А у нас на самом деле и стратегия, и расчет, и технические элементы…

В этом плане наш вид спорта максимально похож на спортивную гимнастику или фигурное катание. Вот собираешь много четверных — здорово, но их еще и выкатывать нужно. Иногда лучше подойти с холодной головой и предпочесть тот набор элементов, который ты стабильно выкатываешь на тренировках», — сказал Фоминов.

Никита впервые в карьере стал лучшим BMX-райдером России в воскресенье, обыграв Ирека Ризаева в турнире в Казани.