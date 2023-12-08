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Родионенко считает, что россиянам не нужно ехать на Олимпиаду на таких условиях

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Ни о каком прорыве говорить не приходится. МОК, допустив наших спортсменов до Олимпиады, сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям. Считаю, что нам не нужно ехать в Париж на таких условиях», — приводит слова тренера ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Спортивная гимнастика
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