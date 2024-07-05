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Сегодня, 15:15

Нагорный — о блокировке своего канала: «На YouTube много негативного контента. Мой был направлен на позитив»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к блокировке YouTube-канала.

— Я не политик, чтобы рассуждать о правильности и неправильности санкций. Это политика YouTube и людей, которые контролируют платформу. Мне всегда казалось, что соцсети в соответствии со своей сутью и правилами направлены на открытость. Есть очень много негативного контента на YouTube, который спокойно позволяют смотреть по всему миру. А здесь контент, который делала большая команда, соответствует всем требованиям и критериям... Но есть персональные санкции в отношении меня. Поэтому решили так.

— Вы в принципе ожидали такого поворота — что забанят соцсети?

— Нет, конечно. Мой YouTube-канал был направлен только на положительный лад, он призывал к занятиям спортом абсолютно всех людей по всему миру, я всегда нес позитив, и тысячи людей начали увлекаться спортом благодаря этому каналу. Тысячи детей пришли в залы заниматься спортивной гимнастикой. Ко мне много людей подходят на улицах городов и говорят: «Мы пошли заниматься гимнастикой благодаря твоему каналу». И признаются, что могут включить посмотреть видео всей семьей, потому что не боятся, что в ролике будет что-то вредное.

Главная эмоция — обидно, что это была память всей моей жизни, все важные моменты последних десяти лет — они там. Видеодневник моей жизни, и я надеялся, что, когда дети подрастут, у них появятся дети, они смогут зайти на YouTube и посмотреть по прошествии лет, как жила семья. Это цифровое наследство, которое должно остаться навсегда. Исходники все я сейчас уже не найду. Это и мои поражения, и победы, и как появилась моя семья, свадьба, рождение сына, олимпийское золото... Плюс большие проекты «Вам слабо?!», «Обмен спортом», миллионы просмотров, — посетовал Нагорный.

Никита Нагорный. Звезду российского спорта заблокировали на YouTube. Там он много лет продвигал гимнастику

Канал Нагорного был заблокирован после того, как 27-летний спортсмен попал в санкционный список США — он занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Никита Нагорный
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Гимнаст Нагорный рассказал об условии, при котором его YouTube-канал могут восстановить

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