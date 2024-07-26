Мустафина — о включении в рейтинг ESPN: «Удивительно, что из России только я одна»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отреагировала на включение в список лучших олимпийцев в XXI веке, составленный ESPN.

«Я видела этот рейтинг. Правда, для меня очень удивительно, что из России только я одна там, у нас есть спортсмены получше в нынешнем веке. Но в любом случае, мне очень приятно! Я бы добавила в этот рейтинг ещё Немова, Ромашину и Егорян», — сказала Мустафина Metaratings.

ESPN накануне опубликовал рейтинг лучших олимпийцев XXI века и поставил Алию на 13-е место. Она является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, а также пятикратным призером Игр.