Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 20:23

Мустафина — о включении в рейтинг ESPN: «Удивительно, что из России только я одна»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отреагировала на включение в список лучших олимпийцев в XXI веке, составленный ESPN.

«Я видела этот рейтинг. Правда, для меня очень удивительно, что из России только я одна там, у нас есть спортсмены получше в нынешнем веке. Но в любом случае, мне очень приятно! Я бы добавила в этот рейтинг ещё Немова, Ромашину и Егорян», — сказала Мустафина Metaratings.

ESPN накануне опубликовал рейтинг лучших олимпийцев XXI века и поставил Алию на 13-е место. Она является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, а также пятикратным призером Игр.

Источник: Metaratings.ru
Алия Мустафина
Спортивная гимнастика
1
0
Читайте также
Ефимову и Егорян включили в список самых сексуальных участниц Олимпиады-2024
Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гимнастка Мустафина вошла в топ лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости