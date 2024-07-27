Мать Симоны Байлз рассказала, почему гимнастка пропустила церемонию открытия Олимпийских игр

Американская гимнастика Симона Байлз пропустила церемонию открытия Олимпийских игр-2024. Сборная США проплыла по Сене в рамках парада спортсменов, но 27-летней спростменки не было на борту.

«Первые соревнования состоятся в воскресенье, это отборочный турнир среди женщин, и, конечно, ей нужно отдохнуть перед этими стартами», — сказала Нелли Байлз, мать Симоны Байлз, в интервью Today's Hoda Kotb.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.