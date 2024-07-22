Гимнастки Кустова и Ворона завершили карьеры

Члены сборной России по спортивной гимнастике Диана Кустова и Яна Ворона завершили карьеры.

«Мы рассчитывали на эту спортсменку, ждали от нее результата и не хотели ее терять, так как много сил было вложено. Мне Диана в последнем разговоре сказала, что больше не может тренироваться в том режиме, в котором работает сборная.

Причиной ухода Вороны является травма, после которой она не смогла, к сожалению, полностью восстановиться», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной Валентину Родионенко.

18-летняя Кустова завоевала серебряную медаль Кубка России-2023 в упражнениях на брусьях. 19-летняя Ворона становилась победительницей чемпионата России-2023 в упражнениях на бревне.