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Париж-2024

Сегодня, 15:39

Далалоян получил 500 тысяч рублей компенсации от ОКР за недопуск к Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский гимнаст Артур Далалоян сообщил, что получил финансовую компенсацию от Олимпийского комитета России (ОКР) за недопуск к Олимпийским играм.

Гендиректор ОКР Владимир Сенглеев 11 июля сообщил, что комитет выплатил компенсацию спортсменам, которые изначально не получили возможность участвовать в международным соревнованиях, и тем, кто не получил нейтральный статус.

«Мне деньги приходили. Примерно 500 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова Далалояна.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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