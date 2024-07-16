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Сегодня, 13:50

FONBET и Федерация спортивной гимнастики России подписали договор о сотрудничестве

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Цель партнерства — реализация совместных проектов, направленных на популяризацию и развитие спортивной гимнастики в России.

По условиям контракта FONBET становится титульным партнером федерации, что подразумевает включение нейминга букмекера в нейминг соревнований — Кубка России и чемпионата России по спортивной гимнастике. Соглашение также подразумевает интеграцию брендинга букмекера в символику соревнований и активацию спонсорских опций на турнире с последующей трансляцией в эфире «Матч ТВ».

FONBET Кубок России пройдет с 31 июля по 4 августа 2024 года в Новосибирске в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Участие в соревнованиях примут ведущие спортсмены России.

«Наша компания расширяет перечень партнеров среди профессиональных видов спорта и федераций. На протяжении десятилетий спортивная гимнастика была символом отечественного спорта на мировой арене. Мы видим большую историю, увлеченность спортивной гимнастикой в России и рады содействовать выводу российского спорта на новый уровень, поддерживая наших коллег. Уверен, что наше партнерство внесет существенный вклад в развитие и популяризацию внутренних соревнований», — заявил управляющий партнер FONBET Валентин Голованов.

«Мы очень рады сотрудничеству с FONBET, крупнейшей букмекерской компанией нашей страны. Уверены, что оно будет способствовать развитию и популяризации нашего замечательного вида спорта. FONBET, как и ФСГР, заинтересована в поиске новых нестандартных решений, которые позволят придать соревнованиям еще большей зрелищности и привлекательности. Совсем скоро в Новосибирске состоится первый в истории нашего партнерства «FONBET Кубок России». Пользуясь случаем, приглашаю всех любителей спорта посетить наши соревнования и стать свидетелями яркой бескомпромиссной борьбы, а также виртуозной техники настоящих мастеров спортивной гимнастики», — сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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