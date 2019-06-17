19:44 | Стрельба из лука

Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на ЧМ-2019


Президент РФ Владимир Путин поздравил лучницу Наталью Авдееву с победой на чемпионате мира-2019 в голландском Хертогенбосе. Авдеева победила в дисциплине блочный лук.

"Продемонстрировав отличную подготовку, выдержку и мастерство, вы выиграли в напряженном и зрелищном финале, по праву завоевали почетное звание чемпионки мира. Уверен, что этот успех станет для вас стимулом к новым спортивным достижениям", - говорится в письме Путина на официальном сайте Кремля.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/letters/60781

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