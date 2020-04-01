Жуткая трагедия в американском футболе. Родители агента умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

Агент Бадди Бэйкер, работающий с игроками НФЛ, потерял обоих родителей, заболевших коронавирусом. При это они умерли с разницей в шесть минут. По словам Бэйкера, его родители были в отличной физической форме и были в браке 51 год.

— Мы живем в мире «это не может случиться со мной, это не может случиться с нами, это не может случиться с моей семьей». Ну, с нами это случилось. Я хотел бы воспользоваться моментом и сделать так, чтобы люди изменили отношение к к этой проблеме, — цитирует Бадди TMZ.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.