Зажигательное шоу Шакиры и Дженнифер Лопес в перерыве Супербоула

Подходит к концу Супербоул между «Сан-Франциско» и «Канзас-Сити» (четвертая четверть, 20:10). В перерыве перед зрителями выступили певицы Шакира и Дженнифер Лопес. Сначала они пели поочередно, а затем выступили вместе.

В случае победы «Сан-Франциско» по количеству титулов повторит рекорд «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» (по шесть). Последний раз «Форти Найнерс» побеждали в 1995 году.