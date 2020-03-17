Том Брэди покинул «Нью-Ингленд», за который он выступал с 2000 года

Квотербек клуба НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди покидает команду. Об этом он объявил в своем Twitter.

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

42-летний игрок в американский футбол выступал за команду с 2000 года и провел в ней всю карьеру. Вместе с «Пэтриотс» он шесть раз становился победителем Супербоула. Четырежды он признавался самым ценным игроком финального матча и дважды — MVP сезона.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес». Сейчас Брэди является свободным агентом.