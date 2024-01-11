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Сегодня, 17:02

Самый титулованный тренер в истории американского футбола Беличик ушел из «Нью-Ингланда»

Алина Савинова
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Билл Беличик покинул пост главного тренера «Нью-Ингланда», сообщает пресс-служба Национальной футбольной лиги (НФЛ).

71-летний специалист возглавлял клуб с 2000 года. Тренерскую карьеру он начал в 1975-м.

Беличик — самый титулованный тренер в истории американского футбола. С «Нью-Ингланд» он всего восемь раз выигрывал Супербоул, учитывая его достижения как главного тренера и помощника команды. Американец признавался тренером года НФЛ в сезонах 2003, 2007 и 2010 годов.

Беличик также является величайшим тренером в истории американского футбола по версии большинства спортивных СМИ.

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