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Матч «Баффало» — «Питтсбург» не будет перенесен во второй раз, несмотря на снежную бурю

Руслан Минаев
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Матч плей-офф НФЛ между «Баффало» и «Питтсбургом» состоится 16 января в 00.30 мск.

Ранее встречу переносили из-за снежной бури. Стадион «Биллс» замело снегом. Клуб попросил болельщиков помочь очистить трибуны от снега. Изначально игра должна была состояться 14 января в 21.00 мск.

Победитель матча «Баффало» — «Питтсбург» выйдет в 1/4 финала плей-офф НФЛ и сыграет с лучшим в паре «Канзас-Сити» — «Майами».

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