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Сегодня, 06:19

«Лос-Анджелес Рэмс» стал двукратным победителем Супербоула

Виктория Кравченко

«Лос-Анджелес Рэмс» обыграл «Цинциннати Бэнгалс» со счетом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0) и стал победителем турнира.

«Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул, впервые клуб одержал победу в турнире 22 года назад. «Цинциннати» дважды доходил до финала, но оба раза проигрывал.

В прошлом году победителем Супербоула стала команда «Тампа-Бэй Бакканирс», обыгравшая в финале «Канзас-Сити» (31:9).

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Супербоул-2022, «Цинциннати Бенгалс» — «Лос-Анджелес Рэмз»: смотреть прямую трансляцию
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