Клуб НФЛ выгнал игрока, который стал виновников смертельного ДТП. Ранее тренер команды ушел из-за расистских высказываний

Клуб Национальной футбольной лиги «Лас-Вегас» расторг контракт с игроком Генри Раггсом III. 22-летний спортсмен стал виновником ДТП, которое повлекло за собой смерть одной из пострадавших, а именно 23-летней девушки, которая управляла другим автомобилем.

При этом, по данным полиции, в момент управления транспортным средством футболист находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The Athletic. Игрок может получить тюремный срок до 20 лет.

Также спортсмену предъявлено обвинение в неосторожном вождении, которое привело к смерти человека. Наказание за это преступление может составить до 6 лет тюрьмы.

Сам Раггс, как и его девушка, которая находилась на пассажирском месте, избежали серьезных травм.

Ранее главный тренер команды «Лас-Вегас Рэйдерс» Джон Груден подал в отставку после скандала, вызванного его заявлениями 10-летней давности.

Стало известно, что в электронной переписке с различными высокопоставленными чиновниками, включая главу НФЛ, исполнительного директора профсоюза игроков НФЛ, а также президента другого клуба лиги Груден на протяжении определенного времени допускал «гомофобные, женоненавистнические и расистские выражения».