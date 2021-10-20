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Игрок в американский футбол Джей Джей Уивер признался, что имеет шесть пальцев на правой руке

20 октября, 12:05
Джей Джей Уивер. Фото Getty Images Джей Джей Уивер. Фото Getty Images Джей Джей Уивер. Фото Getty Images
Джей Джей Уивер. Фото Getty Images

Игрок американской футбольной команды «Кентукки Уайлдкэтс» Джей Джей Уивер рассказал, что имеет шесть пальцев на правой руке.

«Я всегда прятал свой палец и никому о нем не говорил. В детстве меня дразнили, издевались над моей особенностью. Дети называли меня инопланетянином, — приводит слова Уивера ESPN. — Я не единственный человек с таким заболеванием. Я пообщался с детьми на эту тему и объяснил им, что в этом нет ничего страшного».

Уивер пытался скрыть свой секрет в течение нескольких лет, но болельщики заметили его в перчатке с шестью пальцами на фотографиях.

21-летний игрок выступает за «Кентукки» третий сезон. В нынешнем сезоне в его активе 20 захватов и 4 сэка.

Джей Джей Уивер. Фото Getty Images
Джей Джей Уивер. Фото Getty Images
Джей Джей Уивер. Фото Getty Images
Джей Джей Уивер. Фото Getty Images

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