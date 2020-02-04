Инстамодель пыталась прорваться на поле во время Супербоула. Ее взяли под стражу

«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» в 54-м Супербоуле — 31:20. Во время матча на поле пыталась прорваться модель Келли Кей Грин, сообщает NBC WPTV. Ее взяли под стражу, обвинив в незаконном проникновении.

— Делайте, что хотите, когда хотите, — написала Келли в своем Instagram. — Жизнь слишком коротка, чтобы сожалеть.

В полдень понедельника у 27-летней модели было 282 тысячи подписчиков в Instagram. На данный момент — 292 тысячи.