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Инстамодель пыталась прорваться на поле во время Супербоула. Ее взяли под стражу

01:30
Задержание Келли Кей Грин. Фото Instagram модели
Задержание Келли Кей Грин. Фото Instagram модели

«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» в 54-м Супербоуле — 31:20. Во время матча на поле пыталась прорваться модель Келли Кей Грин, сообщает NBC WPTV. Ее взяли под стражу, обвинив в незаконном проникновении.

— Делайте, что хотите, когда хотите, — написала Келли в своем Instagram. — Жизнь слишком коротка, чтобы сожалеть.

В полдень понедельника у 27-летней модели было 282 тысячи подписчиков в Instagram. На данный момент — 292 тысячи.

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