Финал Кубка MLS в Атланте собрал больше зрителей, чем Супербоул

"Нью-Ингленд" обыграл "Лос-Анджелес Рэмс" в 53-м Супербоуле - 13:3. Матч состоялся в Атланте.

Как сообщает Fox Sports, игру посетил 70 081 зритель. При этом в 2018 году на финал Кубка MLS на той же арене между "Атлантой" и "Портлендом" (2:0) пришли 73 019 зрителей.

"Нью-Ингленд" выиграл Супербоул в 6-й раз, повторив рекорд "Питтсбург Стилерз". Все победы "Пэтриотс" были одержаны в XXI веке.