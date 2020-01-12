Швейцарец Даниэль Юле одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария). Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен. Австриец Марко Шварц показал третий результат. Россиянин Александр Хорошилов занял 16-е место.

Горные лыжи

Адельбоден (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.48,73 (53,15 + 55,58)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.48,96 (53,82 + 55,14)

3. Марко Шварц (Австрия) — 1.49,01 (53,74 + 55,27)

4. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.49,09 (53,48 + 55,61)

5. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 1.49,14 (53,87 + 55,27)

6. Линус Штрассер (Германия) — 1.49,23 (54,48 + 54,75)

16. Александр Хорошилов (Россия) — 1.49,89 (53,67 + 56,22)

Павел Трихичев не квалифицировался во вторую попытку, Семен Ефимов не смог завершить первую.