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Сегодня, 07:45

Участница Олимпийских игр назвала провокацией слова Томаса Баха о допуске россиян

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юлия Плешкова.
Фото Соцсети

Двукратная чемпионка России по горным лыжам Юлия Плешкова в интервью «СЭ» отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что россиян можно допустить до международных соревнований, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

— А как вы отнеслись к словам президента МОК Томаса Баха про то, что можно допустить тех россиян, которые выскажут свое мнение насчет спецоперации?

— Для меня это была странная новость. Это как провокация: кем бы ты ни был, какие бы у тебя ни были взгляды, ты должен иметь право соревноваться. Это никак не должно касаться спорта. Мне эта идея не понравилась.

Юлия Плешкова. «Итальянки и француженки надеются, что нас допустят». Российская горнолыжница — о сборах в Аргентине

Томас Бах
Юлия Плешкова
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