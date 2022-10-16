Призер ЮЧМ Плешкова рассказала об отношении спортсменок из Европы к россиянам

Участница Олимпийских игр в Пекине Юлия Плешкова в интервью «СЭ» рассказала о том, что на сборах в Аргентине общалась со спортсменами из французской и итальянской команд, которые поддерживали россиян и переживали за них из-за ситуации с недопуском горнолыжников на международные старты.

«Я практически все время тренировалась с девушками из французской и итальянской команд, — отметила Плешкова. — Мы общались, очень дружелюбная обстановка была, все нормально. Отношение никак не изменилось, наоборот, все поддерживают, интересуются ситуацией с допуском, переживают. Когда мы в конце сбора прощались, они выражали свою надежду на то, что нас допустят, говорили, что не хотели бы, чтобы смешивались политика и спорт, надо, чтобы спортсменам дали выступать».