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Мельников переизбран на пост президента Российской федерации горнолыжного спорта

Роман Шишов
Корреспондент
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Леонид Мельников переизбран на пост президента Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) на новый четырехлетний срок, информирует пресс-службу РФГС.

Отчетно-выборная конференция прошла в Калуге в пятницу. 56-летний Мельников был единственным кандидатом на выборах. Для него это третий срок на посту главы организации.

Вице-президентом РФГС также на третий срок был избран Валерий Цыганов. Делегаты конференции также избрали Президиум Федерации в количестве 21 человека и членов Контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: http://fgssr.ru/novostj.aspx?id=34951&fp=1
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Мельников будет единственным кандидатом на пост главы федерации горнолыжного спорта России
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