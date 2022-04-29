Мельников переизбран на пост президента Российской федерации горнолыжного спорта

Леонид Мельников переизбран на пост президента Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) на новый четырехлетний срок, информирует пресс-службу РФГС.

Отчетно-выборная конференция прошла в Калуге в пятницу. 56-летний Мельников был единственным кандидатом на выборах. Для него это третий срок на посту главы организации.

Вице-президентом РФГС также на третий срок был избран Валерий Цыганов. Делегаты конференции также избрали Президиум Федерации в количестве 21 человека и членов Контрольно-ревизионной комиссии.