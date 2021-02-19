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Российский горнолыжник упал и потерял лыжу во время заезда на чемпионате мира

19 февраля 2021, 23:28
Александр Андриенко. Фото Eurosport
Александр Андриенко. Фото Eurosport

Российский горнолыжник Александр Андриенко не смог завершить заезд в гигантском слаломе на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо. Во время одного из поворотов у него сломалось крепление, и лыжа слетела с ноги.

Помимо Андриенко, в заезде участвовали еще три россиянина — Никита Алехин, Никита Казазаев и Иван Кузнецов. Никто из них не смог завершить первую попытку.

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