Российский горнолыжник упал и потерял лыжу во время заезда на чемпионате мира

Российский горнолыжник Александр Андриенко не смог завершить заезд в гигантском слаломе на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо. Во время одного из поворотов у него сломалось крепление, и лыжа слетела с ноги.

Помимо Андриенко, в заезде участвовали еще три россиянина — Никита Алехин, Никита Казазаев и Иван Кузнецов. Никто из них не смог завершить первую попытку.