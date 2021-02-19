Француз Фэвр выиграл второе золото ЧМ по горным лыжам

Матье Фэвр выиграл чемпионат мира в гигантском слаломе. Для француза это третье золото ЧМ в карьере и второе — на соревнованиях в этом году. Ранее он также победил в параллельном гигантском слаломе, а в 2017-м первенствовал в командном турнире.

Кортина-д`Ампеццо (Италия)

Чемпионат мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Матье Фэвр (Франция) — 2.37,25 (1.18,13 + 1.19,12)

2. Лука Де Алипрандини (Италия) — 2.37,88 (1.17,95 + 1.19,93)

3. Марко Шварц (Австрия) — 2.38,12 (1.19,11 + 1.19,01)

4. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.38,84 (1.19,67 + 1.19,17)

5. Лоик Мейяр (Швейцария) — 2.39,02 (1.18,80 + 1.20,22)

6. Жан Кранец (Словения) — 2.39,08 (1.19,37 + 1.19,71)