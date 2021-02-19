Француз Фэвр выиграл второе золото ЧМ по горным лыжам
18:20
Матье Фэвр выиграл чемпионат мира в гигантском слаломе. Для француза это третье золото ЧМ в карьере и второе — на соревнованиях в этом году. Ранее он также победил в параллельном гигантском слаломе, а в 2017-м первенствовал в командном турнире.
Кортина-д`Ампеццо (Италия)
Чемпионат мира
Мужчины
Гигантский слалом
1. Матье Фэвр (Франция) — 2.37,25 (1.18,13 + 1.19,12)
2. Лука Де Алипрандини (Италия) — 2.37,88 (1.17,95 + 1.19,93)
3. Марко Шварц (Австрия) — 2.38,12 (1.19,11 + 1.19,01)
4. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.38,84 (1.19,67 + 1.19,17)
5. Лоик Мейяр (Швейцария) — 2.39,02 (1.18,80 + 1.20,22)
6. Жан Кранец (Словения) — 2.39,08 (1.19,37 + 1.19,71)
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