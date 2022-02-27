Россиянин Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам

Россиянин Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, проходящем в немецком городке Гармиш-Партенкирхене. Победу одержал представитель Норвегии Хенрик Кристофферсен. Горные лыжи Гармиш-Партенкирхен (Германия) Кубок мира Мужчины Слалом 1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.52,66 (54,56 + 58,02) 2. Дэвид Райдинг (Великобритания) — 1.53,01 (55,17 + 57,84) 3. Линус Штрассер (Германия) — 1.53,13 (55,03 + 58,10) 4. Лукас Бротен (Норвегия) — 1.53,15 (55,41 + 57,74) 5. Марко Шварц (Австрия) — 1.53,17 (55,45 + 57,72) 6. Джулиано Раццоли (Италия) — 1.53,23 (54,97 + 58,26) 7. Хоаким Саларих (Испания) — 1.53,26 (54,31 + 58,25) 8. Исток Родеш (Хорватия) — 1.53,37 (54,76 + 58,61) 9. Михаэль Матт (Австрия) — 1.53,62 (54,99 + 58,63) 9. Алекс Винатцер (Италия) — 1.53,62 (55,10 + 58,52)... 14. Александр Хорошилов (Россия) — 1.53,89 (55,38 + 58,51)