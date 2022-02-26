Россияне не смогли побороться за призовые места в слалом на этапе Кубка мира в Германии
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком Гармиш-Партенкирхене прошли соревнования в слаломе среди мужчин.
Россиянин Александр Хорошилов не финишировал во второй попытке. Симон Ефимов не квалифицировался.
Победу на этапе одержал Хенрик Кристофферсен из Германии.
Горные лыжи
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.46,14 (53,53 + 52,61)
2. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.46,28 (53,54 + 52,74)
3. Мануэль Феллер (Австрия) — 1.46,65 (53,95 + 52,70)
4. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 1.46,90 (54,48 + 52,42)
5. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.47,06 (53,93 + 53,13)
6. Линус Штрассер (Германия) — 1.47,15 (54,03 + 53,12)
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