Горные лыжи
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Горные лыжи

Сегодня, 16:16

Россияне не смогли побороться за призовые места в слалом на этапе Кубка мира в Германии

Иван Шитик
Корреспондент

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в немецком Гармиш-Партенкирхене прошли соревнования в слаломе среди мужчин.

Россиянин Александр Хорошилов не финишировал во второй попытке. Симон Ефимов не квалифицировался.

Победу на этапе одержал Хенрик Кристофферсен из Германии.

Горные лыжи

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.46,14 (53,53 + 52,61)

2. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.46,28 (53,54 + 52,74)

3. Мануэль Феллер (Австрия) — 1.46,65 (53,95 + 52,70)

4. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 1.46,90 (54,48 + 52,42)

5. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.47,06 (53,93 + 53,13)

6. Линус Штрассер (Германия) — 1.47,15 (54,03 + 53,12)

Александр Хорошилов
1
0

Читайте также

От штрафа до исключения из турниров. Чем грозит Польше отказ от стыкового матча ЧМ-2022 с Россией. Приводим регламент ФИФА
Левандовски выступил с заявлением по поводу отказа Польши играть матч отбора ЧМ-2022 с Россией
Тренер «Динамо» Шварц прокомментировал удаление Евгеньева в матче с «Химками»
Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чешка Ледецка выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости