Швейцарский горнолыжник Одерматт досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса

Швейцарец Марко Одерматт занял второе место в скоростном спуске на Финале Кубка мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле.

Этот результат позволил спортсмену досрочно одержать победу в общем зачете Кубка мира текущего сезона и стать обладателем Большого хрустального глобуса.

Победу в скоростном спуске одержал действующий чемпион мира австриец Винсент Крихмайер, показавший время 1 минута 50,43 секунды. Одерматт уступил победителю 0,34 секунды. Третье место занял олимпийский чемпион в данной дисциплине швейцарец Беат Фойц (+0,54). Н

Одерматт впервые в карьере стал обладателем Большого хрустального глобуса. Швейцарец набрал 1 459 очков в общем зачете Кубка мира, у идущего на втором месте Кильде — 1 100. В календаре текущего сезона Кубка мира осталось три старта, и норвежец потерял все шансы догнать Одерматта в общем зачете.