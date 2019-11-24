Кристофферсен выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви, Трихичев — 24-й
17:09
Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен выиграл соревнования в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви. Россиянин Павел Трихичев стал 24-м, а Семен Ефимов не квалифицировался во вторую попытку.
Леви (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.48,55 (55,23 + 53,32)
2. Клеман Ноэль (Франция) — 1.48,64 (54,55 + 54,09)
3. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.48,73 (55,49 + 53,24)
4. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.48,82 (55,21 + 53,61)
5. Андре Мюрер (Швеция) — 1.48,89 (55,55 + 53,34)
6. Кристоффер Якобсен (Швеция) — 1.49,08 (56,38 + 52,70)
24. Павел Трихичев (Россия) — 1.50,30 (56,75 + 53,55)
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