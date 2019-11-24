Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен выиграл соревнования в слаломе на этапе Кубка мира в финском Леви. Россиянин Павел Трихичев стал 24-м, а Семен Ефимов не квалифицировался во вторую попытку.

Леви (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.48,55 (55,23 + 53,32)

2. Клеман Ноэль (Франция) — 1.48,64 (54,55 + 54,09)

3. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.48,73 (55,49 + 53,24)

4. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) — 1.48,82 (55,21 + 53,61)

5. Андре Мюрер (Швеция) — 1.48,89 (55,55 + 53,34)

6. Кристоффер Якобсен (Швеция) — 1.49,08 (56,38 + 52,70)

24. Павел Трихичев (Россия) — 1.50,30 (56,75 + 53,55)