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Годжа выиграла скоростной спуск на Кубке мира, Плешкова — 29-я

01:08

Итальянка София Годжа стала первой в скоростнром спуске на Кубке мира в Канаде. Ее результат — 1 минута 46,95 секунды.

Второе место заняла Брези Джонсон из США — 1.48,42. Замкнула тройку Мирьям Пухнер из Австрии — 1.48,49.

Лейк-Луиз (Канада)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. София Годжа (Италия) — 1.46,95

2. Брези Джонсон (США) — 1.48,42

3. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.48,49

4. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 1.48,91

5. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.48,97

6. Надя Делаго (Италия) — 1.49,04

29. Юлия Плешкова (Россия) — 1.50,67

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Евгений Козинов все материалы автора
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