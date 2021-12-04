Годжа выиграла скоростной спуск на Кубке мира, Плешкова — 29-я
01:08
Итальянка София Годжа стала первой в скоростнром спуске на Кубке мира в Канаде. Ее результат — 1 минута 46,95 секунды.
Второе место заняла Брези Джонсон из США — 1.48,42. Замкнула тройку Мирьям Пухнер из Австрии — 1.48,49.
Лейк-Луиз (Канада)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. София Годжа (Италия) — 1.46,95
2. Брези Джонсон (США) — 1.48,42
3. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.48,49
4. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 1.48,91
5. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.48,97
6. Надя Делаго (Италия) — 1.49,04
29. Юлия Плешкова (Россия) — 1.50,67
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