Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в США
22:51
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Киллингтоне (США) завершились соревнования в слаломе у женщин.
Победу одержала американка Микаела Шиффрин. Ее результат — одна минута и 38,33 секунды.
Второй стала представительница Словакии Петра Влгова. На третьем месте Венди Хольденер, выступающая за Швейцарию.
Киллингтон (США)
Кубок мира
Женщины
Слалом
1. Микаела Шиффрин (США) — 1.38,33 (50,07 + 48,26)
2. Петра Влгова (Словакия) — 1.39,08 (49,87 + 49,21)
3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.39,16 (50,45 + 48,71)
4. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1.39,74 (51,11 + 48,63)
5. Лена Дюрр (Германия) — 1.39,88 (50,93 + 48,95)
6. Сара Хектор (Швеция) — 1.40,18 (51,40 + 48,78)
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