Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в США

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Киллингтоне (США) завершились соревнования в слаломе у женщин.

Победу одержала американка Микаела Шиффрин. Ее результат — одна минута и 38,33 секунды.

Второй стала представительница Словакии Петра Влгова. На третьем месте Венди Хольденер, выступающая за Швейцарию.

Киллингтон (США)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Микаела Шиффрин (США) — 1.38,33 (50,07 + 48,26)

2. Петра Влгова (Словакия) — 1.39,08 (49,87 + 49,21)

3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1.39,16 (50,45 + 48,71)

4. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1.39,74 (51,11 + 48,63)

5. Лена Дюрр (Германия) — 1.39,88 (50,93 + 48,95)

6. Сара Хектор (Швеция) — 1.40,18 (51,40 + 48,78)