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Фэвр выиграл гигантский слалом на этапе в Банско

18:20

Француз Матье Фэвр победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в болгарском Банско.

Лучшим из россиян стал Александр Андриенко, занявший 29-е место. Никита Казазаев не смог завершить первую попытку.

Банско (Болгария)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Матье Фэвр (Франция) — 2.25,29 (1.11,45 + 1.13,84)

2. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.26,04 (1.12,65 + 1.13,39)

3. Алексис Пентюро (Франция) — 2.26,10 (1.12,24 + 1.13,86)...

29. Александр Андриенко (Россия) — 2.30,12 (1.15,32 + 1.14,80)

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