Австриец Шварц стал чемпионом мира в суперкомбинации

Представитель Австрии Марко Шварц стал победителем чемпионата мира по горнолыжному спорту. Он завоевал золото в дисциплине суперкомбинация.

Горные лыжи

Кортина-д`Ампеццо (Италия)

Чемпионат мира

Мужчины

Суперкомбинация

1. Марко Шварц (Австрия) — 2.05,86 (1.20,35 + 45,51)

2. Алексис Пентюро (Франция) — 2.05,90 (1.20,03 + 45,87)

3. Лоик Мейяр (Швейцария) — 2.06,98 (1.20,38 + 46,60)

4. Джеймс Кроуфорд (Канада) — 2.07,19 (1.19,95 + 47,24)

5. Симон Йохер (Германия) — 2.08,32 (1.20,61 + 47,71)

6. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 2.09,05 (1.21,95 + 47,10)