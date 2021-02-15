Американка Шиффрин выиграла чемпионат мира в суперкомбинации

Представительница США Микаела Шиффрин стала победительницей чемпионата мира по горнолыжному спорту. Он завоевала золото в дисциплине суперкомбинация.

Горные лыжи

Кортина-д`Ампеццо (Италия)

Чемпионат мира

Женщины

Суперкомбинация

1. Микаела Шиффрин (США) — 2.07,22 (1.22,17 + 45,05)

2. Петра Влгова (Словакия) — 2.08,08 (1.22,51 + 45,57)

3. Мишель Гизин (Швейцария) — 2.08,11 (1.22,37 + 45,74)

4. Елена Куртони (Италия) — 2.09,57 (1.22,12 + 47,45)

5. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 2.10,03 (1.23,18 + 46,85)

6. Марта Бассино (Италия) — 2.10,76 (1.23,01 + 47,75)