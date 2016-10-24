МОК и IWF рассмотрят 47 случаев перепроверки допинг-проб

МОК и IWF рассмотрят 47 дел по перепроверке допинг-проб тяжелоатлетов с Олимпиад-2008 и 2012, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. главы ФТР Максима Агапитова. Ранее МОК лишил российского тяжелоатлета Апти Аухадова серебра Лондона-2012 из-за обнаружения в его пробе туринабола и дростанолона.

- В общей сложности Международный олимпийский комитет и международная федерация работают над 47 случаями, а их было 48, - цитирует ТАСС Агапитова. - Сама процедура очень сложная - сначала МОК рассматривает дело, потом у спортсмена есть 21 день, чтобы обжаловать это решение. Если этого не происходит, то дело переходит в международную федерацию, которая также рассматривает дело спортсмена, и после оглашения у него есть еще 21 день на обжалование решения.



На данный момент семь случаев МОК уже рассмотрел и передал в международную федерацию, а остальные 40 находятся еще в МОК. И только один случай рассмотрен до конца.